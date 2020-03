Raduno Ferrari, Sulmona si tinge di rosso

SULMONA – Partirà da piazzale Ginaldi il quarto raduno delle Ferrari che Sulmona ospiterà sabato 18 e domenica 19 aprile, in un grande evento abbinato alla Festa dei Fuochi della Giostra. L’iniziativa è organizzata dal Club Passione Rossa Abruzzo, guidato dal sulmonese Walter Tirimacco, con il Club nazionale, presieduto da Fabio Barone, i quali, insieme al presidente della Giostra Maurizio Antonini, l’hanno presentata questa mattina in conferenza stampa a palazzo San Francesco, alla presenza del sindaco Annamaria Casini e dell’assessore Salvatore Zavarella. L’amministrazione ha accolto con grande favore la quarta edizione di una buona opportunità per la città e il territorio di far conoscere il patrimonio storico artistico e culturale, le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche. Oltre 50 equipaggi Ferrari saranno protagonisti della due giorni che si svolgerà in occasione della tradizionale Festa dei Fuochi a piazza Garibaldi dalle 18. Con una significativa cerimonia sabato 18 aprile alle 10 da piazza Ginaldi (Inaugurata di recente, davanti hotel Santacroce) partiranno le Ferrari alla volta di Pettorano sul Gizio, dove saranno accolti con eventi, per poi tornare a Piazza Maggiore.