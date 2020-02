Coronavirus, nessun caso in Abruzzo: scuole e uffici restano aperti e gite scolastiche sospese

SULMONA – Il sindaco Annamaria Casini, insieme all’assessore Salvatore Zavarella, ha partecipato nel tardo pomeriggio di oggi in Regione a L’Aquila, alla riunione convocata dal Presidente Marco Marsilio, alla presenza dell’assessore regionale Nicoletta Verì, dei Prefetti, della Protezione Civile regionale, dei Comitati Ristretti dei Sindaci e dei direttori delle ASL, sulla gestione della vicenda legata al Coronavirus. È stato ribadito che non essendoci emergenza sanitaria in Abruzzo, con assenza di casi accertati, siamo in una fase di più prevenzione.

In attesa del testo coordinato dell’ Ordinanza, che sarà diramata dalla Regione, su schema predisposto dal Governo, è stato disposto che le scuole e gli uffici pubblici restano aperti, mentre vengono sospese le gite scolastiche.

Si raccomanda altresì l’applicazione delle semplici regole di comportamento contenute nel vademecum diffuso dal Ministero della Salute.