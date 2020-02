Case Pente scelta come dimora dall’orso, ecco perché va bloccata la centrale

SULMONA – Anche l’orso bruno marsicano non vuole la centrale della Snam. L’area in cui la Snam intende costruire la sua centrale di compressione e il suo metanodotto, in località Case Pente di Sulmona, è un’area di inequivocabile importanza per la tutela della fauna protetta, in particolare dell’orso bruno marsicano, sulla quale l’Unione Europea ha investito in Abruzzo circa 10 milioni di euro. Lo scrive in un dettagliato documento strettamente tecnico, predisposto a seguito di una richiesta del Comune di Sulmona, redatto dagli zoologi e dai botanici dell’Ente, il Parco Nazionale della Majella e rispolverato dal coordinamento Nonhub del gas. “Il progetto della centrale – scrive il Parco – è localizzato su una delle porte di accesso al Parco Nazionale della Majella e, con il tratto di metanodotto che attraversa la valle Peligna, interessa un’area limitrofa a ben cinque zone speciali facenti parte della Rete Natura 2000, al centro delle aree protette abruzzesi in un’area che funge da cuscinetto e corridoio faunistico tra esse, nel territorio di A.P.E. (Appennino Parco D’Europa) di cui l’Abruzzo è Regione capofila e firmataria della Convenzione degli Appennini”. Ad esibire l’inedito documento, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Pescara, è stato il coordinamento No Hub del Gas che ha ribadito al Ministero di predisporre una nuova procedura valutativa V.I.A.-V.Inc.A., fermare la procedura in corso relativa all’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) e sottoporre l’intero piano nazionale dei gasdotti alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), incredibilmente mai effettuata per evitare di far emergere quello che tutti i dati dicono: “l’inutilità dello sviluppo di nuovi gasdotti e centrali in presenza di una sovracapacità già installata e della necessità di non sviluppare ulteriormente opere fossili che dovranno vivere fino al 2070, visto che oggi dobbiamo da subito affrontare il cambiamento climatico”.