Università Campus Bio-Medico: incontro a Sulmona con 700 studenti per scelta orientativa e borse di studio

SULMONA – Circa 700 studenti provenienti dalle scuole superiori di Sulmona, Pratola Peligna, Castel Di Sangro, Popoli e Avezzano, saranno i protagonisti della giornata di orientamento universitario #UCBMINCONTRA.

Un evento voluto dall’Università Campus Bio-Medico di Roma, che si terrà lunedì 13 gennaio a partire dalle 9.00, presso il Teatro Maria Caniglia di Sulmona. Un’occasione per aiutare gli studenti del territorio peligno a scegliere il corso universitario che li accompagnerà nei prossimi anni, coinvolgendo direttamente gli istituti del comprensorio: dai licei classici e scientifici ai linguistici.

Con le sue tre Facoltà di Medicina e Chirurgia, Ingegneria e Scienze eTecnologie per l’Uomo e l’Ambiente organizzate in 11 corsi di laurea, l’Università Campus Bio-Medico da sempre si caratterizza per la sua capacità di unire la ricerca scientifica e le tecnologie più avanzate nel segno della “scienza per l’uomo”, sviluppando soluzioni per la cura e il benessere della persona.

La giornata al Teatro Caniglia sarà quindi l’occasione per raccontare le opportunità messe a disposizione dal “Nuovo piano di Borse di studio” che, a partire dal nuovo anno accademico, darà ancor più opportunità a tanti studenti meritevoli di laurearsi in questa prestigiosa struttura.

L’evento vedrà la presenza di importanti figure istituzionali a partire da quelle del Vescovo di Sulmona S.E. Michele Fusco e del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, insieme alla partecipazione di numerosi Sindaci della zona. La giornata dopo i saluti delle autorità, proseguirà con l’introduzione del Direttore generale dell’Ateneo Andrea Rossi per quanto concerne offerta formativa e del Presidente del Consiglio Studentesco Augusto Ferrini.

Gli studenti scopriranno la vita universitaria attraverso le testimonianze di alcuni studenti universitari abruzzesi che qui già studiano e ascolteranno una breve lezione multidisciplinare che spazierà dai temi dell’ingegneria alla medicina, dalle scienze dell’alimentazione all’infermieristica. Al termine della giornata sarà possibile affrontare la simulazione di una Prova di ammissione con domande di logica, chimica, biologia, matematica e non solo.

L’Università Campus Bio-Medico di Romaè una realtà che offre innumerevoli occasioni per entrare nel mondo del lavoro, dallo studio di Medicina e Chirurgia (anche in lingua inglese con un corso dedicato), a Ingegneria (Biomedica, Industriale e Chimica per lo Sviluppo Sostenibile) ai corsi di Laurea specializzati nel campo alimentare come le Scienze dell’alimentazione (triennale e magistrale) e le Scienze e tecnologie alimentari che punta a formare i manager del settore, realtà particolarmente attive in Abruzzo. A completare il quadro altre lauree molto richieste sia nel settore pubblico sia nel privato come quelle in: Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche di Radiologia medica per Immagini e Radioterapia con aspettative di occupazione altissime e una domanda che supera l’offerta dei laureati.

Sul fronte del diritto allo studio, importanti le possibilità offerte da ben 115 Borse di studio per un investimento che sfiorerà i 600.000 euro, cui si aggiunge lo sconto famiglie numerose voluto dall’Università. Crescono dunque le opportunità offerte dall’Ateneo per sostenere i costi di iscrizione favorendo il merito e le competenze, elementi fondamentali per una università che si confronta a livello internazionale, guarda all’innovazione e al futuro e crede nelle sinergie tra studio e impresa.