Winter Bugs 2019, una conferma: Sulmona si riempie ancora di Maggiolini

SULMONA – WEEKEND DI METÀ NOVEMBRE INSIEME AI MAGGIOLINI DA ORMAI 15 ANNI! IL WINTER BUGS È TRA LE REALTÀ PIÙ LONGEVE DEL RADUNISMO AUTOMOBILISTICO DI SETTORE.

NELLA GIORNATA ODIERNA LE VETTURE PARTECIPANTI SOSTERRANNO IN PIAZZA XX SETTEMBRE DI SULMONA PER ESSERE POI GUIDATI ALLA VISITA DELLA CITTÀ OVIDIANA.



IL “NON RADUNO” CHIAMATO COSÌ PERCHÉ IN REALTÀ È MOLTO PIÙ DI UN INCONTRO STATICO E MIRA A FAR CONOSCERE IL FANTASTICO TERRITORIO ABRUZZESE CON I SUOI SAPORI E PANORAMI PERCORRENDO MOLTISSIMI CHILOMETRI, QUEST’ANNO 120, APPUNTO, RAGGIUNGENDO DUE QUOTE MONTANE SUI 1400 METRI.

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ SOTTO IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SULMONA E DI ROCCARASO CHE VEDRÀ OSPITI NEL POMERIGGIO DI OGGI E MATTINATA DI DOMANI, UN LUNGO VIAGGIO NEI COLORI DEL PARCO NAZIONALE ABRUZZO LAZIO MOLISE PORTERÀ LA CAROVANA A GIOIA DEI MARSI OVE SI CONCLUDERÀ QUESTO QUINDICESIMO APPUNTAMENTO COL MOTORISMO STORICO.