Sulmona ospita il forum nazionale Inner wheel dedicato al #PlasticFree

SULMONA – Si terrà a Sulmona il Forum del Distretto 209 Italia di Inner Wheel dedicato al #PlasticFree. L’appuntamento è in programma il 7 e 8 marzo 2020 ed è stato ufficializzato lo scorso week end a Foligno nell’ambito della 49esima Distrettuale di Inner Wheel. Quest’anno il Distretto 209 Italia, che comprende Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, sotto la guida della Governatrice Franca Di Cesare Romagnoli del Club di Foligno, dedicherà il progetto annuale al rispetto dell’ambiente e alla necessità di abbandonare l’utilizzo della plastica. Al riguardo, in partenariato con Anter (associazione nazionale tutela energie rinnovabili), sarà prodotto un cartone animato che sarà proiettato nelle scuole delle città del Distretto con l’impegno dei vari Club Inner Wheel, seguiranno attività di formazione dei bambini e studenti anche con laboratori artistici dedicato a riciclo e riuso.

In particolare, il Forum che si terrà a Sulmona il 7 e 8 marzo 2020 sarà dedicato al tema “Plastica Anno Zero” e prevede l’intervento di relatori nazionali e la partecipazione di soci Inner Wheel e Rotary da tutto il Distretto 209. Il Club di Sulmona si occuperà dell’organizzazione e gestione dell’evento in collaborazione con il Comitato Esecutivo del Distretto. L’evento vedrà la compartecipazione di Cogesa SPA e, a breve, sarà avviato l’iter per richiedere al Comune di Sulmona la concessione del patrocinio.

“Siamo felici e orgogliose di ospitare in città un evento così importante”, spiega Chiara Buccini presidente Inner Wheel Club Sulmona che ha partecipato all’appuntamento di Foligno con la tesoreria Luciana Troili, la delegata al voto Paola Del Basso Orsini e il consigliere Anna Paola Di Loreto Caruso, “che proietterà Sulmona al centro del Distretto 209 Italia. La città Peligna ha ospitato l’ultimo evento distrettuale Inner Wheel nel 1992 e non è stato facile ottenere un appuntamento così importante, vista anche l’attualità del tema, per il 2020. Ma la candidatura di Sulmona, alla fine, ha prevalso su altre, anche di città più grandi, grazie alla validità delle motivazioni presentate e alla disponibilità della governatrice Di Cesare Romagnoli e dell’intero comitato del Distretto che il Club di Sulmona ringrazia vivamente”.

Le spese dell’evento saranno a carico di Inner Wheel e di eventuali sponsor privati. È previsto l’arrivo di persone dall’intero Distretto 209 Italia e il Club di Sulmona sta lavorando ad un programma di accoglienza, che prevederà anche iniziative turistico-culturali, che comincerà la sera del 6 marzo e si dipanerà fino all’8 marzo 2020.