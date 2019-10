Il sulmonese Varrati si aggiudica la borsa di studio Parete

SULMONA – Il Premio Parete 2019 è andato a Giovanni Tamburi. Il riconoscimento,

dedicato alla memoria del finanziere abruzzese Ermando Parete, superstite del campo di sterminio nazista di Dachau venuto a mancare nel

2016, premia i personaggi in grado di impersonare nel mondo dell’impresa il lascito di Ermando Parete, che incoraggiava i giovani a superare le

difficoltà con “entusiasmo di vivere e voglia di fare”.

Giovanni Tamburi, banchiere e imprenditore, romano di nascita e milanese

di adozione, presidente e amministratore delegato di TIP (Tamburi Investment Partners), è attivo nel campo della finanza aziendale dal 1977. Ha accompagnato alla quotazione in Borsa molte aziende, tra cui

Moncler e prossimamente Eataly. È creatore della merchant bank/fondo che

ha potenziato gioielli italiani di respiro mondiale come Ferrari, Hugo

Boss, iGuzzini, Furla, Oviesse, Alpitour, gli yacht Azimut Benetti, la

disruption di Digital Magics e di Talent Garden, l’innovativa go tv

(metropolitane, treni, aeroporti) Telesia.

«La finanza – ha sottolineato Tamburi nel corso della cerimonia di

consegna del Premio – non dev’essere vista come una bestia cattiva, ma

un’opportunità per le imprese di svilupparsi e per i privati di fare

soldi. Il tutto usando cuore e cervello. Evitando di fare profitto in

modo sgarbato, ma con etica, sostenibilità, rispetto e studio. In Italia

abbiamo ancora troppo poche società quotate», ma la sua public company

quotata da 15 anni capitalizza circa 1,5 miliardi di euro ed è il primo

investitore privato italiano, con un valore di 3 miliardi.

Con il Premio Parete, rappresentato dalla scultura in pietra della

Majella “Rinascita” dell’artista abruzzese Luigi D’Alimonte, è stata

assegnata la Borsa di studio Premio Parete, per supportare il percorso

formativo di uno studente meritevole, andata quest’anno a Emmanuele Luca

Varrati. Varrati, 19 anni, è originario di Sulmona (L’Aquila) e

frequenta il corso di International economics and finance in Bocconi,

dopo essersi diplomato con il massimo dei voti al liceo scientifico

Enrico Fermi della città ovidiana.

All’evento in Bocconi hanno partecipato Gianmario Verona e Bruno

Busacca, rispettivamente rettore e prorettore dell’ateneo milanese,

Donato Parete, promotore del Premio nonché figlio di Ermando, e Piero

Burla, comandante regionale Lombardia della Guardia di finanza.

Presenti, tra gli altri, anche il generale di brigata Gianluigi

D’Alfonso, alla guida della GdF abruzzese, il generale di brigata

Gioacchino Angeloni, comandante regionale Sardegna della Guardia di

Finanza, i giovani allievi ufficiali dell’Accademia di Bergamo, la

delegazione dell’Anfi Abruzzo, con il presidente, il sottotenente

Gregorio Totaro, il presidente della Provincia di Pescara Antonio

Zaffiri, Carlo Pirozzolo, segretario generale della Provincia di

Pescara, e Antonio Di Marco, già presidente della Provincia di Pescara e

sindaco del Comune di Abbateggio, paese natio di Ermando Parete.

Il Premio Parete, istituito nel 2017 per volere del figlio Donato, è

ispirato alla memoria della vita e dell’impegno di Ermando Parete.

Sopravvissuto alla tragedia della Shoah, dal 2000 e fino alla scomparsa

nel 2016, Parete ha trovato il coraggio di raccontare l’orrore vissuto,

come monito perché non riaccada. Il tutto unito a quella visione

orgogliosa volta a incoraggiare le giovani generazioni. Con questi

principi ha visitato scuole e università, incontrando ragazzi di tutta

Italia.