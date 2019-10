Ospedale, Scoccia: a breve i concorsi per i primari

SULMONA – Saranno banditi a breve i concorsi per i primari mancanti dell’ospedale di Sulmona. Lo annuncia il consigliere regionale Udc Marianna Scoccia dopo aver incontrato oggi il neo manager Asl.

“Questa mattina, prima dei lavori del consiglio, ho voluto incontrare il nuovo manager della ASL1 Testa – dice la Scoccia – C’è stata una riflessione sulla nuova struttura del nosocomio peligno, unica nel suo genere in Abruzzo per standard di antisismicità, al fine di coniugare le istanze del territorio con la mission aziendale. Ho sottolineato l’importanza di riempire questo nuovo contenitore di servizi, prestazioni e contenuti. La volontà è quella di proporre una offerta di qualità, ed è in quest’ottica che il dott. Testa ha anticipato concorsi per la nomina di nuovi primari per l’ospedale Annunziata subito dopo il piano di rientro. Inoltre non ho potuto fare a meno di sottolineare alcune criticità come il servizio di oncologia e di ribadire l’importanza della permanenza del Punto Nascita di Sulmona per l’intero comprensorio, senza tralasciare le strutture complementari al suo funzionamento. L’obiettivo è quello di stabilire un proficuo dialogo con i vertici della ASL che veda i rappresentanti dei territori come attori protagonisti”.