Ospedale nuovo, l’ispezione del neo manager Testa

SULMONA – “L’ospedale di Sulmona riveste un ruolo molto importante perché serve un territorio assai vasto e va quindi valorizzato al meglio”. Lo ha dichiarato il Manager della Asl, Roberto Testa, che stamane ha visitato l’ospedale, alla presenza del direttore sanitario di presidio, Tonio Di Biase e del direttore sanitario aziendale, Simonetta Santini.

Nella visita all’interno del nuovo ospedale il Manager ha passato in rassegna alcuni reparti della moderna struttura: ostetricia e ginecologia, pediatria, cardiologia, radiologia, ortopedia, chirurgia, sale operatorie e reparto detenuti.

“Si tratta di un ospedale che è all’avanguardia sul piano dell’edilizia sanitaria”, afferma Testa, “poiché, come è noto, è il primo costruito con criteri antisismici in Abruzzo. E’ caratterizzato da un’alta qualità alberghiera che soddisfa sia le esigenze degli operatori sanitari, tra cui vi sono ottime professionalità, sia quelle degli utenti”

“Per crescere sul piano dei servizi e dell’offerta sanitaria occorre il contributo di tutti e perseguire un obiettivo comune, l’interesse dell’utente.

“L’ospedale può aumentare la sua attrattività con l’impegno e la professionalità di chi ci lavora”.