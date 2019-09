“Mens…a sana in corpore sano”, convegno all’Annunziata

SULMONA – “Mens…a sana in corpore sano” è il tema del convegno, organizzato e promosso dalla Delegazione di Sulmona dell’Accademia Italiana della cucina in collaborazione con il Panathlon Club Sulmona con il patrocinio dei Comuni di Sulmona e Roccaraso, in programma il 21 settembre alle 16.30 nell’Auditorium del Palazzo dell’Annunziata a Sulmona. Tra i relatori Graziella Soldato, direttore del Centro studi dell’Accademia Italiana della cucina Abruzzo, Mauro Grimaldi consigliere delegato FIGC, Leda Gagliuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Antonio Pacella specialista in scienza dell’alimentazione, Cinzia D’Altorio dirigente scolastico dell’Istituto Alberghiero di Roccaraso e Demetrio Moretti giornalista e delegato Accademia Italiana della cucina di L’Aquila, interverranno Giovanni Maria D’Amario delegato Accademia Italiana della cucina di Sulmona e Luigi La Civita presidente Panathlon Club Sulmona, modererà il dibattito la giornalista Chiara Buccini.

Al convegno interverranno anche le associazioni sportive del territorio con una rappresentanza dei loro atleti in divisa ufficiale, inoltre, in occasione del convegno

sarà inaugurata una mostra temporanea con esposizione di cimeli e fotografie risalenti al periodo 1927-1938 sulle vittorie della Nazionale di Calcio Italiana durante la “Sovranità Alimentare”, il curatore è Renato Mariotti.

Durante la giornata la delegazione di Sulmona dell’Accademia Italiana della cucina consegnerà allo chef Domenico Santacroce il Premio Giovanni Nuvoletti. Si tratta di un riconoscimento dell’Accademia e riservato alla persona, ristoratore od organizzazione che abbia contribuito in modo significativo alla conoscenza e valorizzazione della buona tavola tradizionale del proprio territorio.

Al termine del convegno, nel cortile del Palazzo, sarà possibile degustare un aperitivo preparato dall’Istituto Alberghiero di Roccaraso.