Corsi gratuiti di economia circolare e tedesco

SULMONA – Continua l’offerta formativa gratuita, in città, proposta dall’Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio di L’Aquila in collaborazione con Ascom Fidi Ascom Servizi Sulmona. Due gli appuntamenti in programma a settembre che si svolgeranno nella sede di Sulmona di Ascom Fidi e Ascom Servizi in via del Cavallaro :

–CORSO BASE DI LINGUA TEDESCA IN 20 ORE (Cinque lezioni il 4, 10, 17, 18 e 24 settembre) a cura della docente madrelingua tedesca Eva Maria Berger.Le domande dovranno pervenire entro il 2 settembre, info: 0862.667222daniela.scimia@agenziaperlosviluppo.aq.camcom.it

–CORSO “CYRCULAR ECONOMY E L’INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO NELLE IMPRESE”, 4 ore, 19 settembre dalle 9 alle 13, docente Manuela MasottiLe adesioni dovranno pervenire entro il 18 settembre info: 0862.667222daniela.scimia@agenziaperlosviluppo.aq.camcom.it