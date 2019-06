Raduno Alpini, attesi in 5mila: mille bandiere per l’accoglienza

SULMONA – Tutto pronto per la due giorni del novantesimo raduno Alpini sezione Abruzzo. Questa mattina nella sede ANA a palazzo San Francesco è stato presentato alla stampa dall’assessore Manuela Cozzi, dal presidente dell’ANA Abruzzi Pietro D’Alfonso e dal Capogruppo ANA Marco Di Silvestro, il programma (in foto foto) dell’atteso evento, che animerà la città sabato 22 e domenica 23 giugno. Mille bandiere colorano la città per accogliere al meglio i tantissimi alpini attesi (circa 5 mila).

“Siamo onorati di poter ospitare gli Alpini e di poter celebrare questo evento – spiega la Cozzi – Sarà un momento di coinvolgimento per tutte le generazioni e un’ occasione per far conoscere e valorizzare il nostro territorio e le nostre montagne”.