Torna il festival del cibo da strada

SULMONA – Sono 14 i food track che animeranno il centro storico da venerdì 14 giugno a domenica nella kermesse dedicata al cibo da strada. Torna la seconda edizione dello Street Food, chiamata stavolta Spring food e organizzata da TielloSTREETto, in collaborazione con l’associazione Abruzzo Again e il patrocinio del Comune. A presentare il gustoso evento gastronomico l’assessore alla Cultura Manuela Cozzi e Alessandro Di Prata, presidente dell’associazione Abruzzo Again. Venerdì su il sipario (ore18) della manifestazione dedicata al cibo di strada. Sabato e domenica i truck food saranno aperti dalle 11 alle 15, mentre il pomeriggio dalle 18 a mezzanotte. Sarà possibile assaggiare prelibatezze regionali, come hamburger di chianina o altre specialità da tutta Italia. Spazio anche alla musica, gli spettacoli e i gonfiabili per i più piccoli. I coloratissimi camioncini saranno dall’Annunziata a piazza Tresca.