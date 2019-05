Bimillenario ovidiano, Di Girolamo: decreto in arrivo

SULMONA – “In merito agli allarmismi creati sulla legge per le celebrazioni del “bimillenario Ovidiano” lanciati da coloro che, piuttosto, dovrebbero spiegarne la mancata attuazione nell’anno 2017, posso rassicurare che l’iter sta procedendo e siamo in dirittura d’arrivo per la prima convocazione del comitato”. L’annuncio arriva dalla senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo sul bimillenario ovidiano.

“Il decreto ministeriale del 19 aprile 2019, concernente il regolamento per l’attuazione della legge 226/2017, è alla firma del Presidente della Repubblica e a giorni verrà reso pubblico – spiega – Auspico in questa fase che tutti i soggetti, presenti nel comitato già nominato, si facciano trovare pronti in quanto sono a conoscenza del fatto che il regolamento attuativo prevede che la prima riunione del ComitatoPromotore venga fissata nei primi dieci giorni utili successivi la pubblicazione dello stesso Decreto. Ricordo ai colleghi ed ex colleghi del PD e di Forza Italia gli sforzi che la sottoscritta, il sottosegretario Gianluca Vacca e il Governo stanno facendo, a differenza di chi, dopo aver approvato una legge, fatta inizialmente per il bimillenario Ovidiano, ha ritenuto di lasciare nel cassetto per una miope strategia politica elettorale, dannosa solo per Sulmona e il centro Abruzzo”.