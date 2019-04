30 espositrici per la “creatività è donna” alla Rotonda

SULMONA – Sono oltre 30 le espositrici, tra artigiane ed artiste, che parteciperanno alla ottava edizione della mostra “La creatività della donna” organizzata da Inner Wheel Club Sulmona con il patrocinio del Comune e in programma il 27 e 28 aprile nella Rotonda di San Francesco. L’iniziativa è stata inclusa nel cartellone delle manifestazioni di Pasqua organizzato dal Comune di Sulmona e che si concluderà nel prossimo week end.

Sabato 27 aprile alle 11 nella Rotonda di San Francesco si svolgerà la cerimonia di inaugurazione. L’iniziativa coinvolge le artigiane e le artiste della Valle Peligna e del Centro Abruzzo al fine di promuovere la loro attività e favorire l’aggregazione e l’associazionismo.

CHI SIAMO. Inner Wheel club Sulmona è stato fondato nel 1985. Si tratta di un club di service e ed è tra i più attivi del Distretto 209 Italia dell’International Inner Wheel che comprende le regioni di Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise. International Inner Wheel è la più grande organizzazione femminile al mondo. Il direttivo del Club cittadino è così composto: presidente Chiara Buccini, segretaria Enza Giannantonio, tesoriera Luciana Troili, vice presidente Rosetta Rimediotti.