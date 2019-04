Si riunirà a Sulmona la società di mutuo soccorso Cesare Pozzo

SULMONA – La Società di mutuo soccorso “Cesare Pozzo” si riunisce in seconda convocazione per l’assemblea dei soci Abruzzo e Molise il giorno 7 aprile alle ore 9:30 presso l’Hotel Meeting Santacroce di Sulmona. La scelta di questo luogo, strategico per la centralità territoriale e ricco di cultura ed arte offrirà ai partecipanti un occasione per scoprire le meraviglie di una città simbolo dell’Abruzzo. Sarà presente una rappresentanza degli oltre 4.400 iscritti del territorio che solo in Abruzzo nel 2018 hanno ricevuto circa 900.000 Euro di rimborsi per costi sanitari sostenuti. La Cesare Pozzo, associazione nazionale senza scopo di lucro che opera da oltre 140 anni, fornisce servizi sanitari integrativi a cittadini, imprese ed enti grazie alle singole tutele, alla gestione di fondi sanitari e welfare aziendali. Sarà illustrato il bilancio regionale e nazionale a cura del vice presidente nazionale Ezio Spigarelli mentre il presidente regionale Renzo Re relazionerà sull’attività svolta e sullo sviluppo di questo modello di auto tutela che produce solidarietà in un’economia circolare che investe sul territorio.