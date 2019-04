Sala operativa, Casini: congelare trasferimento

SULMONA – “Il paventato trasferimento della Sala Operativa Regionale da Sulmona a Pescara è una decisione dannosa e inopportuna per il territorio del Centro Abruzzo“. Lo ha detto il sindaco Annamaria Casini nell’incontro con il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Umberto De Annuntiis.

”Nella nota che ho inviato successivamente alla Regione ho rimarcato la centralità della stazione di Sulmona all’interno della rete viaria regionale, come fondamentale leva per lo sviluppo di tutta l’area che va preservata e potenziata – spiega Casini – Vista la volontà espressa dal governo regionale di definire una strategia complessiva per il riequilibrio nello sviluppo delle nostre aree interne rispetto alla costa, ho chiesto di congelare la decisione del trasferimento del SOR e di stabilire invece un deciso intervento per potenziare i servizi della stazione di Sulmona a vantaggio dell’intero Abruzzo”.