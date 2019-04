Sulmona quartiere generale delle esercitazioni di protezione civile

SULMONA – La città di Sulmona dall’8 al l’11 aprile sarà quartier generale di “Elliot the Dragon”, l’operazione dedicata alle esercitazioni di protezione civile in situazioni di emergenza, che coinvolgerà 160 persone e comprenderà mostre, convegno, simulazioni riguardanti zone del Morrone, ricadenti anche nei territori comunali di Pacentro, Pratola Peligna e Roccacasale.

L’evento è patrocinato dal Comune di Sulmona, che mette a disposizione l’uso gratuito del Palazzetto dello sport, nucleo centrale della manifestazione e punto di raccordo per il territorio coinvolto nelle esercitazioni. Nel Palazzetto, dal 9 aprilecomincerà l’allestimento di una mostra statica inerente al tema di protezione civile, con l’esposizione delle attrezzature e lo svolgimento delle attività dimostrative, a cura della Protezione Civile regionale, dell’Università D’Annunzio, SMOM, del Parco Majella, delle associazioni di volontariato. Sarà, inoltre, allestita l’esposizione didattica e storica sulla nascita della specialità degli Alpini. Le due mostre saranno aperte al pubblico la mattina del 10 aprile, a partire dalle 8.30 quando si svolgerà una cerimonia con l’alzabandiera, nel piazzale antistante il Palazzetto dello sport, alla presenza delle scolaresche.

L’intera iniziativa è organizzata dal 9° Reggimento Alpini dell’Aquila, in sinergia con il dipartimento di Protezione Civile regionale, per il coordinamento delle attività anche delle squadre dei volontari dell’Ana e della Protezione Civile dei comuni della Valle Peligna. La manifestazione vede la partecipazione dei Dipartimenti di Ingegneria e Geologia e di Scienze Psicologiche della salute del territorio dell’Università di Chieti-Pescara, del Parco Nazionale della Majella, dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, dell’Ingv, del Liceo “Fermi” di Sulmona, delle associazioni di volontariato. Sempre il 10 aprile, dalle 9 alle 13.30 si terrà nell’aula magna del Liceo “Fermi” un seminario formativo incentrato sulla gestione della comunicazione in situazione di emergenza. Il pomeriggio del 10 e il giorno 11 aprile saranno dedicati alle esercitazioni operative.

“Sulmona sarà centro nevralgico di una rilevante operazione incentrata su temi fondamentali soprattutto per questo territorio, come la prevenzione e la gestione delle emergenze con esercitazioni e simulazioni. Abbiamo accolto favorevolmente l’iniziativa, che mette in rete i Comuni del territorio e gli enti responsabili di protezione civile, proposta dal 9° Reggimento Alpini, che ringrazio” afferma il sindaco Annamaria Casini “in quanto ritengo molto importante informare e sensibilizzare la cittadinanza su rischi e comportamenti da adottare in caso di emergenza”.