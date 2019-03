Bullismo e cyberbullismo, lezione del Lions al Liceo Artistico

SULMONA – Venerdì 29 Marzo alle ore 11.30 presso l’Aula Magna del Liceo Artistico Mazara, sedetemporanea del Liceo Classico P. Ovidio Nasone (Via Silvestro Di Giacomo) i giovani avvocati del Lions Club Sulmona, Michela Giannone e Alfieri Di Girolamo, terranno agli studenti, una sessione di formazione/informazione sul tema “Bullismo e Cyberbullismo: risvolti sugli illeciti civili i penali”.

I due fenomeni comportamentali, in preoccupante crescita sia nel mondo maschile che nel mondo femminile, sono connessi al fatto che i giovani adolescenti non sanno più fare ricorso all’empatia, per cui si soffre se l’altro soffre e sempre più ritengono che alcuni comportamenti –ritenuti semplici scherzi– sono in realtà veri e propri reati civili e penali, che possono avere amare e pesanti conseguenze giudiziarie sia per gli autori materiali del comportamento scorretto, sia per i loro genitori, sia per i loro docenti.

La Dirigente Caterina Fantauzzi, ha ritenuto che l’esperienza positiva già riscontrata nella sessione tenuta dagli stessi LIONS il 9 Marzo scorso presso Liceo Linguistico-Socio-Pedagogico “Giambattista Vico”, dovesse coinvolgere tutta la popolazione studentesca da Lei diretta, per cui ha aperto le porte del Liceo Classico al Lions per questo importante service territoriale che i Lions stanno portando in tutte le scuole del Centro Abruzzo.