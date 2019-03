La Giostra in Cina per i mondiali di beach soccer

SULMONA – La Giostra di Sulmona protagonista dei campionati mondiali di beach soccer che si svolgeranno in Cina dal 18 al 25 agosto prossimi. Nelle immagini dello spot ufficiale dei campionati compare piazza Maggiore e la Giostra Cavalleresca di Sulmona. Una vetrina eccezionale per la manifestazione sulmonese che varca i confini continentali arrivando fino alla Repubblica Popolare Cinese. Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione nata tra l’ex calciatore della Roma e della Nazionale, Maurizio Iorio e il presidente della Giostra Cavalleresca, Maurizio Antonini, che ha ospitato in piazza Maggiore, a Sulmona, durante l’edizione 2016 della Giostra, il Mundialito di Beach Soccer. “Per noi è un’occasione unica per portare il nome e la fama della nostra Giostra in una delle nazioni più ricche del mondo, in continuo sviluppo sia economico che turistico – spiega Antonini – di questo siamo grati al campione mai dimenticato Maurizio Iorio che ha voluto in questo modo ringraziare Sulmona e la Giostra Cavalleresca per aver creduto nella sua manifestazione fin dal primo momento”. E’ un ulteriore successo per la Giostra Cavalleresca di Sulmona, che dopo essere stata ospite del convegno internazionale delle Giostre equestri all’anello, che si è tenuto in Sardegna, ad Oristano, nei giorni di Carnevale, in occasione della Sartiglia, conferma la continua crescita della manifestazione sulmonese che quest’anno celebra il suo quarto di secolo, preannunciando iniziative di livello internazionale con la partecipazione di ospiti illustri i cui nomi saranno resi noti nelle prossime settimane.