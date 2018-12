Il Lions per la pace

​SULMONA – Il 7 giugno 1917 è la data di nascita del Lions International che nel formulare la propria dichiarazione di missione così dichiarò:

​“Dare la forza ai volontari di servire la propria comunità, rispondere ai bisogni umanitari, promuovere la pace nel mondo…attraverso i Lions Clubs”

​Nell’ambito del Service dedicato alla promozione della Pace nel Mondo si è svolta quest’anno la 31^ Edizione del Concorso Internazionale Lions “Un Poster per la Pace” riservato ai ragazzi di anni 11 – 13 che frequentano la Scuola secondaria di 1° grado.

​In attesa di conoscere i risultati del Concorso, ricordiamo che l’anno scorso, nel nostro Distretto, hanno partecipato al Concorso ben 13.794 studenti di n. 219 Istituti scolastici. Il Lions Club di Sulmona, sponsorizza ogni anno anche il Concorso Locale “Una Poesia per la Pace”, giunta quest’anno alla XII Edizione. Tema del Concorso dello scorso anno era: “Il Futuro della Pace”. Fra le Poesie selezionate è risultata di grande interesse la poesia composta da Margherita El Nakhal (figlia dell’Avv. Cinzia Simonetti e dell’orafo Samy El Nakhal), una ragazza di 14 anni, che quest’anno frequenta il primo anno del liceo classico Ovidio.

Notammo subito che la poesia aveva tutte le caratteristiche di un testo musicale. Il testo fu posto all’attenzione del musicista locale Beppe Frattaroli, artista con curriculum di alto rilievo per aver lavorato con vari artisti italiani quali Enrico Montesano, Paola Gassman e Ugo Pagliai, registi e altre famose compagnie teatrali e di spettacolo.

​Beppe Frattaroli ha realizzato il pezzo musicale ed ha curato anche la registrazione vocale della professionista cantante, nostra conterranea, Antonella Bucci. Il giovane regista lucano Salvatore Metastasio, di recente premiato a New York, ha diretto Antonella Bucci e la scuola di ballo di Ada DI IANNI per la realizzazione di un video clip che diventerà la Colonna Sonora dell’Edizione Italiana del Concorso Internazionale Lions “Un Poster per la Pace”

Anche quest’anno il Lions Club Sulmona ha conseguito ottimi risultati in relazione al Concorso Internazionale “Un Poster per la Pace” e al Concorso locale “Una Poesia per la Pace”. La premiazione dei ragazzi che hanno partecipato, oltre 1.000 Poster e n. 120 poesie, e vinto, è prevista per sabato 26 gennaio 2019 (data da confermare) presso il Cinema Pacifico o altra location ancora da definire. In quell’occasione presenteremo al Governatore del nostro Distretto e alla cittadinanza il Video Clip. Il Lions Club Sulmona ha anche un progetto più ambizioso.

Il Progetto è il seguente. In Italia ci sono n. 17 Distretti Lions il più vasto dei quali è il Distretto 108 A che comprende n. 87 Club di Romagna, Marche, Abruzzo e Molise.

Ogni Distretto sceglie il Poster vincitore del Concorso per il territorio di propria competenza e lo invia a Roma presso il Multidistretto Italia che a sua volta sceglie il poster vincitore per l’Italia e lo invia a Oak Brook, sede centrale del Lions International, dove sarà scelto il Poster vincitore a livello internazionale. Al vincitore sarà consegnato il premio $Usa 5.000 in occasione della Giornata Lions presso l’ONU a Ginevra in data 16 marzo 2019.

Il Lions Club Sulmona propone di istituire una Giornata di Festa Nazionale Italiana Lions per la Pace durante la quale saranno premiati i vincitori dei 17 Distretti Italiani. Quando si parla di Pace tutti pensano a San Francesco e la location è obbligatoria quella di Assisi. Ma è vero anche che la Pace può arrivare solo dopo il Perdono e la parola Perdono evoca il nostro grande San Pietro Celestino V da Morrone. Quindi la location dovrà essere l’abbazia di Santo Spirito (Badia di Sulmona). Per ora abbiamo l’assenso del Vescovo S. E. Mons. Michele Fusco e di altre figure importanti per la riuscita della celebrazione proposta. La stampa nazionale darà ampio risalto a questa giornata.