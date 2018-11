La dirigente comunale Panella in comando per tre anni all’Inpdap

SULMONA – Anche la dirigente Katia Panella lascerà il suo incarico a palazzo San Francesco da gennaio prossimo. La giunta ha dato il via libera alla richiesta di trasferimento della funzionaria presso la direzione regionale dell’Inpdap.

La giunta con delibera 128 del 5 novembre scorso ha quindi stabilito di autorizzare “il comando in uscita della dirigente del Comune di Sulmona, dott.ssa Katia Panella, finalizzato all’assunzione di incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, presso la Direzione Regionale Abruzzo dell’Inail, per la durata di tre anni a decorrere dal 02 gennaio 2019 fino al 01 gennaio 2022”. Sindaco e assessori hanno anche stabilito che “durante il periodo di comando il Comune di Sulmona continuerà ad erogare in favore della dirigente, il trattamento economico fondamentale che verrà rimborsato periodicamente dalla Direzione Regionale Abruzzo dell’Inail nell’ufficio individuato dalla stessa Direzione”.

Oltre a lei, a breve andrà via anche la segretaria generale del Comune Francesca De Camillis, che ha chiesto di poter andare altrove, richiesta colta al volo dal sindaco Annamaria Casini.