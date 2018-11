Winter Bugs 2018: Sulmona, confetti, aglio rosso e… MAGGIOLINI!

SULMONA – Giunto alla 14° edizione il Winter Bugs è diventato una pietra militare del radunismo Volkswagen d’Italia ed un vero e proprio MUST per chi questa passione la vive davvero, utilizzando il maggiolino, il pulmino e le altre derivate, per viaggiare e visitare.

Questa edizione – curata come sempre dall’ impegno di Remo Conti, esempio anche di Promozione Turistica – avrà inizio in serata e si protrarrà fino a domenica. Vedrà i mitici mezzi percorrere le strade d’Abruzzo da Sulmona a Pacentro e poi fino al Sirente, per assaporare i gusti locali immersi nei colori di questa estate di San Martino.

Appuntamento per l’esposizione statica delle vetture in piazza Garibaldi a Sulmona la mattina di domenica.