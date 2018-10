Forbes consiglia di passare le vacanze invernali a Roccaraso, Pescocostanzo e Rocca Pia

ROCCARASO – Forbes, il settimanale statunitense di economia e finanza consiglia di passare le vacanze invernali in Centro Abruzzo, in particolare modo a Roccaraso, Pescocostanzo e Rocca Pia. Soddisfatto il sindaco Francesco Di Donato.

”Arriva un’altra prestigiosa incoronazione per Roccaraso – commenta – Forbes, il settimanale statunitense di economia e finanza, consiglia di trascorrere le prossime vacanze invernali sulle piste del nostro comprensorio. Un’autorevole promozione internazionale che ci riempie di orgoglio e ci ripaga del lavoro che in questi anni stiamo svolgendo senza un attimo di respiro”.

In un articolo pubblicato sull’edizione on line (Forbes.com), esperti di viaggi in Italia come Philip Curnow, fondatore di Delicious Italy; Barbara Lessona, proprietaria della Concierge Concierge; Brandon Shaw, co-proprietario di The Roman Guy hanno espresso le loro raccomandazioni con giudizi positivi su Roccaraso.

“E’ un segnale eccellente in vista della stagione sciistica invernale ed è oggettivamente un’autorevole promozione internazionale che ci riempie di orgoglio e ci ripaga del lavoro che in questi anni stiamo svolgendo senza un attimo di respiro” spiega il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, commentando i contenuti dell’articolo. “Il nostro territorio non smette di investire e i risultati ci stanno dando ragione. Dopo le due nuove cabinovie e il sistema d’innevamento programmato più grande d’Italia, chi verrà a sciare a Roccaraso quest’inverno troverà tante altre novità importanti non solo sulle piste ma anche nel cuore del paese dove da quest’estate è aperto il nuovo parcheggio coperto di piazza Leone e, in breve tempo, contiamo di inaugurare la nuova palestra e il nuovo auditorium che sarà uno spazio bellissimo da dedicare alla cultura. Senza dimenticare che sono in corso i lavori al palaghiaccio “Bolino” per ridurre le barriere architettoniche. Insomma un cantiere di idee e di progetti al servizio permanente del turismo”. Il sindaco Di Donato esprime soddisfazione anche perché “da Forbes è arrivato un riconoscimento all’intero territorio. L’indicazione di Rocca Pia e Pescocostanzo tra i borghi più belli, è sicuramente una nota molto positiva che fa bene al nostro turismo e che ci deve incoraggiare a marciare tutti insieme”.