Via al “weekend ad arte”

SULMONA – Al via “Week End ad Arte” a Sulmona. Nel prossimo fine settimana la città ospiterà una serie eventi patrocinati dal Comune, tesi a valorizzare il patrimonio culturale. “Sarà un fine settimana dedicato alla Cultura in cui ci sarà davvero tanto da fare e imparare nella nostra città. Ringrazio chi ha risposto al mio appello e si è messo a disposizione, in vari modi, per far sì che l’intero evento fosse possibile. Invito tutti coloro che vorranno approfittare di queste occasioni per scoprire o riscoprire quanto di bello ha da offrire la nostra città, perché solo chi conosce il proprio patrimonio può amarlo e solo chi lo ama saprà proteggerlo”. Lo afferma l’assessore alla Cultura e al Turismo Alessandro Bencivenga, il quale spiega il programma.

“Ad aprire la tre giorni dedicata alla Cultura, venerdì 5 ottobre alle ore 17,30, nel Polo Museale Diocesano di Santa Chiara, sarà la cerimonia di premiazione delle nuove sezioni “Design” e “Fotografia” del XLV Premio Sulmona, con il conferimento del Premio Speciale per la Cultura ad Elisabetta Sgarbi e Francesco Quattrocchi. A seguire, dalle 21 nel Piccolo Teatro di Via Quatrario è previsto uno spettacolo a cura della compagnia amatoriale TeatroXCaso (Amici della Dottrina Cristiana), dal titolo A-variety. Amenità di varia umanità.

Sabato 6 ottobre alle 12 nel Polo Museale Civico Diocesano verrà conferito il Premio Nazionale per la Cultura, nell’ambito del XLV Premio Sulmona, alla scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio, autrice del best seller “L’Arminuta” e vincitrice del Premio Campiello 2017. Dalle 17,30, avrà luogo nella stessa sede la cerimonia finale di premiazione delle sezioni “Arti Visive” e “Giornalismo” della Rassegna Internazionale d’Arte Contemporanea intitolata al maestro Gaetano Pallozzi, ideatore del Premio Sulmona, organizzata dal Circolo culturale “Il Quadrivio”.

Da Santa Chiara all’Annunziata: durante la serata l’attenzione si sposterà verso l’altro Polo Museale cittadino, nel Complesso della SS.ma Annunziata, che sarà eccezionalmente aperto al pubblico (ingresso gratuito fino a mezzanotte) in una sorta di “Notte Bianca della Cultura”. Attraverso l’impegno dell’associazione Metamorphosis (che ringrazio anche per il prezioso coinvolgimento dell’Associazione ANFFAS), in collaborazione con l’associazione “La scala di seta”, sarà possibile intraprendere un viaggio alla scoperta della grande ricchezza culturale della nostra Città, dal passato più remoto fino alla contemporaneità, in una mostra itinerante in compagnia di “Artisti sotto Le Stelle”,che prenderà le mosse dalla Cappella del Corpo di Cristo per poi snodarsi attraverso le varie sezioni del Museo Civico (archeologica, medievale, del costume e della transumanza, Domus di Arianna). Guide d’eccezione nelle varie sezioni museali saranno Anna Colangelo e Rosanna Tuteri, Funzionarie della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, responsabili scientifiche delle collezioni, il musicista Michele Avolio intratterrà i visitatori con “Miti d’ebrezza e d’amore” nella Domus di Arianna, con interventi della dottoressa Tuteri.

Dalle ore 21,00 (sabato 6 ottobre) per gli amanti del teatro, un altro appuntamento presso il “Piccolo” di Via Quatrario: questa volta sarà la compagnia amatoriale Arianna ad intrattenere il pubblico con “Intreccio d’Amore”, una serie di scene dedicate al sentimento più nobile, tratte da testi classici.

Domenica 7 ottobre, infine, il programma prevede l’apertura gratuita dell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone da parte del personale del Polo Museale dell’Abruzzo, con visite guidate a prezzo ridotto (ore 10, 11 e 12), a cura dell’Associazione D-Munda. Alle 17 al via la gara non agonistica di Orienteering “Orientarsi con Gusto”, un’occasione per unire allo sport la (ri-)scoperta degli angoli più suggestivi della nostra città, integrata dalla degustazione di prodotti locali. All’evento aderiscono Slow Food, Panathlon, Lions, Unuci e Ovidio Running, col nobile scopo di raccogliere contributi per la Fondazione ISAL, in prima linea nella ricerca sul dolore cronico. Contemporaneamente in piazza XX Settembre sarà allestito un gazebo dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC) in occasione della manifestazione nazionale “CentoPiazze”, nata con l’obiettivo di rilanciare il patto educativo tra scuola e famiglia”.