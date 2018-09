Premiazione concorso di poesia dialettale

RAIANO – Cerimonia di Premiazione della IX Edizione del “Concorso nazionale di Poesia in dialetto Vie della Memoria Vittorio Monaco” , promosso dallo SPI CGIL Abruzzo e organizzato dal Centro Studi e Ricerche Vittorio Monaco, che quest’anno, sabato 29 settembre, si svolgerà a Raiano in onore di Ottaviano Giannangeli, il grande poeta scomparso nello scorso mese di dicembre. Il Premio, nella edizione del 2018, ha visto la partecipazione di 44 poeti provenienti da 14 diverse regioni a conferma del suo carattere nazionale e del suo prestigio. La giuria ha selezionato vincitori e premiati fra i venti finalisti ai quali saranno consegnati sabato i riconoscimenti conseguiti. Nel corso della manifestazione sarà ricordata la figura e l’opera di Ottaviano Giannangeli che è stato anche Presidente Onorario della Giuria del Premio e del Centro Studi e Ricerche Vittorio Monaco. Sarà inoltre presentata una silloge di 4 poeti dialettali che si sono distinti per la costanza della qualità delle loro opere nelle varie edizioni del premio, edito a cura del Centro Studi. La Decima Edizione di svolgerà a Pettorano sul Gizio, paese di origine di Vittorio Monaco nel decimo anniversario della morte.