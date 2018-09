Nuovi corsi al Cpt dell’Aquila

SULMONA – Tornano i corsi alla scuola edile Cpt dell’Aquila.

“Acquisisci e certifica le tue competenze professionali e specifiche, grazie ai corsi di formazione tecnica per disoccupati finanziati dal Fondo Sociale Europeo della Regione Abruzzo e promosso dall’Ente Paritetico Unificato per la formazione, la sicurezza e la salute della Provincia dell’Aquila”, spiegano dalla scuola.

Ecco i corsi (150 ore):

Tecnico di Cantiere Edile

Operatore di Macchine per l’Edilizia-Movimento Terra

Posatore di rivestimenti

Manutentore Impianti solari.