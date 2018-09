L’assessore Berardinetti presenta il pacchetto lavoro

L’appuntamento di Sulmona è un’ulteriore azione di sensibilizzazione e promozione del nuovo piano straordinario su lavoro e formazione di cui la Giunta Regionale si è dotata. Sarà l’occasione per incontrare cittadini interessati, amministratori pubblici, operatori del settore, rappresentanti sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, per indicare le linee del piano straordinario che prevede l’avvio di importanti bandi FSE in gradi di generare occupazione. Il “Pacchetto Lavoro” della Regione Abruzzo si articola in incentivi all’assunzione, come Garanzia Over, Garanzia Giovani e altri incentivi all’occupazione per le aziende che devono assumere giovani o meno giovani.