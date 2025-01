L’arte della pace attraverso il libro di Victor Matteucci “Sorella mafia – le ragioni di cosa nostra”

PESCARA – “L’arte della pace” giunge al suo secondo appuntamento con la presentazione del libro “Sorella Mafia – Le ragioni di Cosa Nostra” di Victor Matteucci. L’evento si terrà venerdì 31 gennaio alle ore 17:00 presso la Chiesa di Sant’Andrea a Pescara. L’autore illustrerà la sua opera, con la moderazione del giornalista Ennio Bellucci, storico volto del TG3 Abruzzo e presidente del Premio Nazionale Pratola. Le musiche originali sono affidate a Beppe Frattaroli e l’incontro sarà arricchito dalla presenza del poeta e saggista Dante Marianacci.

Il libro sfida la narrazione tradizionale sulla mafia, sostenendo che la criminalità organizzata è una componente strutturale delle democrazie liberali e cruciale per la stabilità dell’Italia. Matteucci afferma che senza la collaborazione della mafia, l’Italia sarebbe ingovernabile. Questo saggio provocatorio mira a comprendere le dinamiche della società italiana contemporanea, mettendo in discussione le certezze ufficiali.

Victor Matteucci ha scritto vari saggi sul sud Italia, la criminalità organizzata e l’inclusione sociale, e ha lavorato per oltre 20 anni in diversi paesi per programmi di sostegno e cooperazione internazionale finanziati dalla Commissione Europea.”

L’evento è organizzato dall’Associazione S. Andrea e si colloca nell’ambito del progetto “L’arte della pace”, il cui direttore artistico è il musicista, autore e compositore Beppe Frattaroli. Questo progetto ha avuto il suo debutto a dicembre al Teatro S. Andrea di Pescara con un concerto di Natale, che ha visto la partecipazione di molte figure di spicco della città e ha riscosso un grande successo di critica e pubblico. “L’arte della pace” intende includere tutte le espressioni artistiche per affrontare e approfondire ogni tipo di argomento, con l’obiettivo di rimettere al centro le esigenze più profonde e significative degli esseri umani in un’epoca di cambiamenti epocali della società.