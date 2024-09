REGIONE ABRUZZO: MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE AMICO ROM 2024

ABRUZZO – La 31^ edizione della manifestazione internazionale Amico Rom presenta diverse novità e include eventi organizzati su tre città abruzzesi dal 29 settembre al 4 ottobre.

Si inizierà domenica 29 settembre con il concerto dedicato a Gennaro Spinelli (Orsogna 1937-Lanciano 2021), deportato da bambino, che si terrà a Orsogna al Teatro De Nardis in collaborazione con la Proloco locale. È un concerto etno-classico con i solisti della sezione ANPI dell’Orchestra alla Scala di Milano e con i solisti dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro. I solisti del concerto saranno Alexian Santino Spinelli alla fisarmonica e Gennaro Spinelli junior al violino, special guest Evedise Spinelli all’arpa e Giulia Spinelli al violocello.

Il 30 settembre di terrà l’Itinerario di Pace dei Rom da Orsogna a Lanciano. Il raduno è previsto davanti alla casa natale di Gennaro Spinelli in Via del Borgo Romano, 34 alle ore 9.30. Dopo la deposizione dei fiori e le allocuzioni delle autorità si inizierà il percorso di Pace. L’iniziativa si inserisce nel progetto europeo Romheritage.

Il 2 ottobre mattina a partire dalle ore 10.00 alla Sala Benito Lanci della Casa di Conversazione di Lanciano, ci sarà l’incontro della comunità romanì con gli stakeholders per favorire la partecipazione attiva dei rom alla società civile da un punto di vista sociale, politico e culturale. A partire dalle ore 15.30 lo stesso evento si proporrà alla Sala Consiliare del Comune di San Vito Chietino. Gli incontri si inseriscono nel progetto europeo ACE per favorire l’inclusione dei rom.

Il 3 ottobre al Teatro De Nardis di Orsogna si proporrà per le scuole il docufilm “Romanistan” di Luca Vitone che sarà presente. L’opera riguarda il viaggio a ritroso dei rom dall’Italia all’India del Nord, la terrà di origine. Durante il viaggio in auto l’incontro con le eccellenze rom di ogni nazione: artisti, parlamentari e attivisti.

Il 4 ottobre a Lanciano tre eventi importanti a dimensione internazionale:

Il primo alle ore 10.00 al Parco delle Memorie per la celebrazione del Samudaripen (genocidio dei rom e sinti) davanti al Monumento al Samudaripen e al Memoriale Naj sen bistarde (non siete dimenticati), saranno depositate corone e fiori in ricordo delle vittime del nazifascismo con le allocuzioni delle autorità;

alle ore 16.00 alla Sala Lanci della Casa di Conversazione la proiezione del docufilm “Il sogno di un rom”, protagonista il parlamentare croato Veljko Kajtazi vincitore della Sezione film e documentari del Concorso Artistico Internazionale”Amico Rom”;

alle ore 21.00 presso il Teatro Fenaroli la cerimonia di premiazione del concorso con tante personalità e tanta musica. Ospiti della serata il gruppo di danze e musiche flamenche Alma Gitana, l’arpista Evedise Spinelli le cui esecuzioni saranno accompagnate da danze orientali, la soprano Maria Chiara Papale e tre cori locali: il Coro Polifonico di Pescara diretto dal M^ Nicola Russo che eseguirà brani cantati in lingua romanì, il Coro Folkloristico P. Liberati di Castel Frentano diretto dal M^ Nicola Di Florio e il Coro di Francavilla al Mare F. P. Tosti diretto dal M^ Loretta D’Intino che proporranno brani della terra d’Abruzzo per uno scambio e un’interazione interculturale.

Il vincitore assoluto del 31^ Concorso Artistico Internazionale “Amico Rom” è il rom serbo Acković Dragoljub che oltre ad essere un grande scrittore è anche parlamentare del suo Paese.

Tra i premi speciali fuori concorso vanno segnalati: Premio Città di Lanciano assegnato al musicista Michele Di Toro per meriti artistici e allo scrittore Haifez Haidar per la pace e la solidarietà candidato nel

2017 al Premio Nobel per la Pace; il Premio Phralipé 2024 (fratellanza e solidarietà) assegnato al sovraintendete dell’Orchestra Rossini di Pesaro Saul Salucci, al dirigente scolastico dell’Istituto de Cecco di Pescara Alessandra Di Pietro, a Ivonne Citarella del Consiglio Nazionale delle Ricerche, all’ex Sindaco di Orsogna Ernesto Salerni e all’attivista rom Graziano Halilović. Il Premio alla Carriera è assegnato agli scrittori rom Ruzija Russo Seidovic (Germania) e Rajko Ranko Jovanovic (Serbia). Gli eventi sono organizzati dall’Asssociazione Them Romano e da UCRI con il patrocinio della Regione Abruzzo.

HAFEZ HAIDAR :vincitore del Premio Nazionale Pratola nel 2021( sezione Pace e Solidarietà).