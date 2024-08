Diocesi Sulmona-Valva: apertura del Tempo del Creato a S. Benedetto in Perillis

SULMONA – La Diocesi Sulmona-Valva invita all’apertura del Tempo del Creato a S. Benedetto in Perillis, il paese delle grotte che non ha mai praticato la transumanza e della più antica abbazia benedettina d’Abruzzo. Insieme per un cammino di fraternità nel luogo dove la speranza si è fatta impegno concreto grazie a un manipolo di giovani sognatori. È a disposizione anche un servizio di jeep per chi vuole raggiungere il luogo dove si celebra la S. Messa senza camminare mentre, per motivi organizzativi, è necessaria la prenotazione al momento conviviale in grotta.

Condividi questo articolo