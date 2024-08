Completamento sistema di prevenzione e riduzione degli incendi

VILLALAGO – Con il posizionamento di una colonnina antincendio presso il lago di San Domenico nelle immediate vicinanze dell’area picnic, finalizzato ad un primo di messa in sicurezza in caso di evento pirologico, continua l’opera di ottimizzazione dei servizi di tutela della Riserva Naturale Regionale Lago di San Domenico e lago Pio.

L’azione fa seguito ai numerosi interventi operati nel corso degli anni volti ad una riduzione del rischio di incendi boschivi che si sono sostanziati nella redazione del Piano A.I.B., in opere di tagli selvicolturali, nell’acquisto di un PK Nissan con modulo antincendio, care e che vedrà il completamento con la tealizzazione, nelle prossime settimane, di un sistema di telecamere presso i due bacini lacustri della Riserva con finalità di monitoraggio faunistico, controllo della sicurezza e rapido avvistamento di focolai.

Un piano organico di intervento che l’Amministrazione Comunale ed Ambiente e/è Vita Abruzzo ETSh hanno inteso programmare in costanza del mutamento del quadro climatico e l’esponenziale crescita del rischio pirologico.

Un politica attiva di reale adattamento che configura una volontà e capacità di agire in prevenzione e di dare corso all’applicazione del principio di precauzione sia sotto il profilo della sicurezza dei fruitori dell’area e sia della tutela della biodiversità del sito protetto.

Accanto alle misure di salvaguardia, nello spirito del modello di governance che ha fin qui ispirato lag gestione dell’area ad opera dell’Amministrazione ed Ambiente e/è Vita Abruzzo ETS, si è ritenuto opportuno sviluppare anche azioni di valorizzazione e facilitazione per i turisti e per i visitatori che hanno scelto la meta villalaghese per trascorrere le loro vacanze.

L’intervento prioritario è stato, accanto alle date del calendario degli eventi ed alla realizzazione di brochure tematiche con annesse indicazioni comportamentali in caso di incontro con fauna selvatica, l’erogazione del servizio bus navetta per quanti desiderassero visitare il lago di San Domenico.

Il servizio, come da allegate locandine e cartellone , è disponibile ogni giorno e mira tanto a ridurre il traffico veicolare sulla SR 479 quanto ad impedire una sosta irregolare sulla arteria che collega la Valle del Sagittario.

Un intervento quindi con una duplice finalità: da un lato una diminuzione del carico antropico nei pressi della Riserva ed un riduzione delle emissioni veicolari causate tanto dal traffico e dall’altro un miglioramento dell’erogazione dei servizi a favore dei fruitori del bacino lacustre. Un azione di mobilità sostenibile che rende, altresì, possibile una concentrazione dei punti di partenza nel vuore del centro storico con due possibilità di accesso ai laghi: sia attraverso la rete sentieristica e sia per mezzo del bus navetta.

“Il Nostro motto “Fare per Salvaguardare e Salvaguardare per Fare” – ha dichiarato la Coordinatrice della Riserva Naturale Silvia Di Paolo- trova l’ennesima conferma in questo ulteriore step di avvicinamento al completamento di un progetto di messa in sicurezza della Riserva dai rischi di incendio boschivo. La misura attuata, in combinato disposto con il sistema di telecamere, ci condurrà ad avere in disposizione di una serie di strumenti tecnologici e di infrastrutturazione materiale che renderà l’area protetta di Villalago una delle prime Riserve per dotazione dedicata ed una Riserva pienamente in linea con le indicazioni regionali e con le politiche richieste di adattamento ai cambiamanti climatici. Interventi finanziati con fondi straordinari della Regione Abruzzo in relazione ai quali non possiamo che formulare un sentito ringraziamento al Vice Presidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente e all’Ufficio Parchi e Riserve ”.

“Non posso che esprimere piena soddisfazione – ha dichiarato il Primo Cittadino Fernando Gatta – per il costante miglioramento dei servizi offerti ai turisti. A Villalago oltre all’apertura dell’Info Point, all’aggiornamento dei QRcode, alla cartellonistica di servizio, alla distribuzione delle brochure tematiche, al calendario degli eventi, all’opera di riqualificazione del borgo, alle escursioni, all’apertura dei musei e del mulino, si aggiunge un servizio di accompagnamento per i visitatori dell’area che faciliterà tanto le visite quanto la valorizzazione del Nostro meraviglioso centro storico.”

“Vale la pena precisare- ha affermato il Sindaco nel concludere – che il servizio navetta è stato reso possibile grazie alla collaborazione e la disponibilità della Provincia dell’Aquila e del Presidente Caruso e dalla consolidata sinergia con l’Associazione Ambiente e/è Vita Abruzzo ETS, e pone le basi per la creazione di una strategia permanente di mobilità sostenibile sulla quale stiamo lavorando incessantemente”.