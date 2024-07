REFERENDUM LEGGE ELETTORALE, MOBILITAZIONE IN ABRUZZO

ABRUZZO – È partita anche in Abruzzo la mobilitazione dei cittadini che aderiscono alla campagna referendaria per la parziale abrogazione della legge elettorale, nota come “Rosatellum”.

“Siamo persone di varia estrazione sociale, formazione culturale, orientamento politico che rivendicano il proprio diritto costituzionale di scegliere col voto i rappresentanti parlamentari”, ha dichiarato Alberto D’Ambrosio, imprenditore e coordinatore regionale della raccolta firme in Abruzzo.

Il Comitato nazionale – il cui sito di riferimento è iovoglioscegliere.it – annovera nel suo interno, tra gli altri, Marco Cappato, Giorgio Benvenuto, Raffaele Bonanni, Sergio Bagnasco, Elisabetta Trenta, Vittorio Delogu, Giuseppe Gargani, Giuseppe Gullo, Erminia Mazzoni, Mauro Vaiani, Enzo Palumbo, Mauro Tassone, Luigi Spanu, Enzo Paolini, Pietro Morace, Riccardo Mastrolillo, Matteo Emanuele Maino, Nicola Bono e Paolo Amadio.

“E’ possibile, tramite il nostro sito www.iovoglioscegliere.it firmare online o essere indirizzati nel proprio Comune per apporre la propria sottoscrizione – ha aggiunto D’Ambrosio – ma lancio un vero e proprio appello a tutti gli abruzzesi che intendono riappropriarsi del loro diritto costituzionale di scegliere i rappresentanti popolari di contattarci al numero 351506000”. “Nelle principali città abruzzesi, a cominciare da Sulmona e Avezzano, in cui siamo ancora scoperti – ha concluso il Coordinatore regionale – occorre reclutare persone desiderose di dare una mano, raccogliendo firme, facendo banchetti in strada e quant’altro necessario per ottenere il primo risultato del mezzo milione di firme. L’invito, quindi, è di contattarci senza indugio”.