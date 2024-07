Asp2 Sulmona: in visita consigliera Carla Manetti (Lega) accompagnata da Roberta Salvati

SULMONA – Questa mattina, presso la struttura Asp 2 di Sulmona Casa Santa dell’Annunziata, si è tenuto un importante incontro alla presenza del Consigliere Regionale della Lega, Carla Mannetti, del Commissario dell’Asp 2, Armando Valeri, del Direttore Alessandro Pantaleo, della Segretaria Denisia Guglielmi e di Roberta Salvati, delegata Lega Abruzzo.

La Casa Santa dell’Annunziata è un fiore all’occhiello della comunità Peligna e rappresenta un vero punto di riferimento per i servizi che offre. L’ente è proprietario del complesso monumentale dell’Annunziata, luogo simbolo della città di Sulmona. La struttura Casa Santa dell’Annunziata ospita una residenza protetta per gli utenti anziani, che beneficiano della cura e dell’assistenza del personale dipendente. Inoltre, è presente un centro diurno Alzheimer, gestito dalla cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali di Sulmona, che fornisce un supporto essenziale per i pazienti e le loro famiglie.

L’associazione Avulss contribuisce attivamente ad animare le giornate degli ospiti del centro anziani, rendendo il loro soggiorno più piacevole e stimolante.

Oltre a questi servizi, la Casa Santa dell’Annunziata gestisce, grazie alla preziosa collaborazione con la cooperativa Horizon Service, la scuola per l’infanzia paritaria Regina Margherita, in Sulmona, e la residenza per anziani G. Colaianni di Roccaraso, ampliando così la sua offerta di servizi alla comunità.

Durante l’incontro, si è discusso delle problematiche legate alla gestione di questi beni e del loro futuro, in relazione alla riforma entrata in vigore nel 2014 che ha trasformato le IPAB in ASP (Aziende di Servizi alla Persona). L’obiettivo comune è mantenere alti gli standard di questi servizi, sempre più importanti e utili per le nostre comunità.

A conclusione dell’incontro, desideriamo esprimere i nostri complimenti e il nostro ringraziamento a tutto il personale dipendente per il lavoro straordinario che svolge ogni giorno, garantendo il benessere degli ospiti e contribuendo alla qualità della vita nella nostra comunità.