SULMONA – Dopo l’inaugurazione delle sede di Avezzano, il consigliere regionale e capogruppo FdI Massimo Verrecchia, inaugurerà sabato 17 febbraio un nuovo comitato elettorale anche a Sulmona. Presenti oltre al candidato, anche altri esponenti del partito della Meloni in Abruzzo. Cittadinanza e simpatizzanti sono attesi quindi alle ore 19 di sabato prossimo in Via De Nino n. 5, angolo Corso Ovidio-Bar Europa.

