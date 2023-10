Circolo Laudato Sì presenta “LettureInCircolo” chiesa Madonna della Potenza

SULMONA – Analogamente a un qualsiasi circolo di lettura con questo ciclo di incontri rivolto a tutti, laici e credenti, ci si vede una volta al mese per approfondire testi che riguardano l’ecologia integrale. Un modo per conoscere, capire, confrontarsi e condividere idee, emozioni, suggerimenti e, perché no?, proposte per il territorio.

Dalla riflessione al pungolo critico, dalle buone prassi agli stili di vita si incomincia con l’enciclica Laudato Sì perché è ancora poco conosciuta pur avendo avuto il merito di cambiare la concezione dell’ecologia, termine al quale è diventato familiare aggiungere “integrale” e, grazie a Papa Bergoglio, intendere con questo un approccio ai sistemi complessi mettendo in primo piano la relazione delle singole parti tra loro e con il tutto, un vero e proprio ecosistema che ci comprende tutti e assume perciò anche una dimensione sociale e per il credente anche una dimensione spirituale.

Il ciclo proposto si concluderà con l’esortazione Laudate Deum, che riprende alcuni temi principali delle due encicliche papali più note Laudato si’ e Fratelli tutti che possiamo riassumere con l’urgenza di affrontare la crisi sociale e ambientale, l’ascolto della scienza, la critica al paradigma tecnocratico, la volontà di costruire un “noi” come comunità locale in grado di prendersi cura della casa comune, mediante il lavoro delle istituzioni internazionali e locali e il protagonismo della società civile.

Per saperne di più e modulare gli incontri in base alle esigenze dei partecipanti l’appuntamento è mercoledì 25 ottobre alle ore 16,00, nella chiesa della Madonna della Potenza a Sulmona. La partecipazione è gratuita ed è preferibile prenotarsi al 3297686940.