COCA-COLA HBC ITALIA: MILES KAREMACHER NUOVO GENERAL MANAGER 

ABRUZZO – Coca-Cola HBC Italia, principale produttore e imbottigliatore delle bevande a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, annuncia la nomina di Miles Karemacher a General Manager dal 1 giugno 2023.

Al manager il compito di rafforzare la crescita sostenibile di Coca-Cola HBC Italia sul mercato, contribuendo nel contempo agli obiettivi di Gruppo e guidando le quasi 2.000 persone che lavorano nelle 6 fabbriche in Veneto, Piemonte, Abruzzo con lo stabilimento di Oricola, Basilicata e Campania, nell’headquarter di Sesto San Giovanni e in una delle forze commerciali più grandi del Paese.

“Sono lieto di tornare in Italia, Paese nel quale ho cominciato la mia esperienza professionale all’interno di Coca-Cola HBC, in un momento caratterizzato da grande dinamismo nel settore e grandi opportunità, dopo anni di incertezze” dichiara Miles Karemacher, General Manager di Coca-Cola HBC Italia “Il mio impegno sarà rivolto non solo a rafforzare il nostro ruolo di Total Beverage Partner 24/7, ma anche ad accelerare gli sforzi verso una reale economia circolare, massimizzando gli investimenti nel Paese in chiave di sostenibilità”.

38 anni, australiano, Karemacher è entrato in Coca-Cola HBC Italia nel 2016 come Commercial Excellence Director e dal 2019 a oggi è stato General Manager di Coca-Cola HBC Irlanda e Irlanda del Nord. Prima di Coca-Cola HBC ha lavorato in SABMiller, dove ha ricoperto diversi ruoli senior in ambito commerciale e finanziario, tra cui quello di Global Head of Revenue Growth Management.

Karemacher subentra a Frank O’Donnell che è stato nominato Direttore della regione commerciale che comprende Adria, Bulgaria, Grecia e Cipro, Macedonia del Nord, Romania, Serbia e Montenegro e Ucraina-Armenia-Moldavia.