Emergenza pediatri: Pd Pratola chiede chiarimenti e azioni incisive

PRATOLA – Il Pd di Pratola condanna la scarsa attenzione e la mancanza di programmazione della Asl e della Giunta Marsilio per il centro Abruzzo e le aree interne, l’ultimo esempio è la carenza pediatri.

In centro Abruzzo, infatti, con il pensionamento di due su quattro pediatri, tra cui quello storico di Pratola dottor Biancolino, ci sono ad oggi circa 1400 bimbi senza medico di riferimento, di questi circa 700 a Pratola. Ricordando che c’è l’obbligo per i bambini fino all’età di 6 anni di iscrizione ad un pediatra di libera scelta, questa situazione ha causato preoccupazioni per le famiglie che all’orizzonte non vedono soluzioni ma serie difficoltà, con il rischio di dover ricorrere a costosi consulti e cure private.

Ad oggi, a Pratola, è stata nominata una sostituta che riceverà in giorni e orari prestabiliti previo appuntamento e solo di mattina: una soluzione provvisoria che dovrebbe durare un mese ma che sicuramente si protrarrà perché il prossimo reclutamento che ci sarà solo ad aprile e quindi vedrà la nomina di un nuovo pediatra solo a maggio.

“La Regione non ha fatto nulla finora per evitare l’emergenza e il disagio e, pur sapendo dei pensionamenti, non è intervenuta per tempo” dichiarano Mattia Tedeschi e Lucia Margiotta, consiglieri comunali Pd “La carenza di pediatri rischia di compromettere l’assistenza di base, ledendo il principio della medicina territoriale e dell’organizzazione efficiente della sanità, mancando di fatto la prima figura di riferimento con il ssn.

“Come circolo locale chiediamo un intervento urgente da parte della Asl e della Regione Abruzzo per rimediare ad una situazione che ha già causato numerosi disagi” dichiara Laila Coccovilli, segretaria di circolo “Chiediamo di più soprattutto all’amministrazione di Pratola bellissima dello stesso colore politico della giunta regionale. Non bastano semplici lettere ma serve un’incessante pressione politica sui propri referenti regionali, soprattutto se con questi amministratori regionali, in primis Marsilio, l’amministrazione Di Nino ha sempre affermato di avere ottimi rapporti e canali preferenziali. Se questi sono i risultati”.