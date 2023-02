Primarie Pd. Risultati voto Congresso Abruzzo, Fina: “Rafforzamento per costruire alternativa a Marsilio”

ABRUZZO – “3205 votanti, di cui 3196 voti validi. Le preferenze per Stefano Bonaccini sono state 1975, per Gianni Cuperlo 114, per Paola De Micheli 62, per Elly Schlein 1045”: è l’esito del voto tra gli iscritti nell’ambito del percorso congressuale del Partito Democratico in Abruzzo, comunicato dal responsabile regionale organizzazione Daniele Marinelli. I risultati devono essere certificati dalle Commissioni provinciali.

Il segretario regionale Michele Fina dichiara: “Voglio ringraziare tutte e tutti coloro che si sono impegnati a rendere possibile anche nella nostra regione questa importante manifestazione di democrazia. Nel Pd questa è davvero compiuta, nel senso che si dispiega attraverso regole certe e controlli credibili. Ora saranno le primarie aperte a stabilire chi sarà il nuovo segretario o la nuova segretaria nazionale. Quello che è certo è che in Abruzzo non verrà meno il profilo unitario, di collaborazione tra tutte e tutti i militanti e dirigenti, con cui opera il Pd oramai da tre anni e mezzo. In più il percorso congressuale sarà motivo e occasione di rafforzamento di un partito che vogliamo perno di un’alleanza larga delle forze che si contrappongono all’amministrazione Marsilio, per costruire e rendere vincente l’alternativa a questo fallimentare governo regionale”.

Di seguito voto nel dettaglio nelle quattro province