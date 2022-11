Coop. ANSAPE: avvio lavori per GO-PEI PSR Abruzzo

RAIANO – In occasione dell’avvio lavori il 16 novembre ore 9:30 presso la cooperativa agricola AN.SA.PE di Raiano (AQ) saranno presentati i progetti vincitrici del finanziamento.

Nello specifico, in questa nuova formula di finanziamento, è stata regolata l’attuazione della Misura 16 “Cooperazione” – Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi (G.O.) del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2022 della Regione Abruzzo,

i progetti presentati, redatti in collaborazione con l’università degli studi di Teramo e dell’Aquila, vedranno gruppi di operatori dei settori agricolo – zootecnico e della forestazione impegnati nello studio e nella realizzazione di progetti innovativi per la valorizzazione dei prodotti Abruzzesi.

Dall’olio rustico e gentile della valle peligna alle colture idroponiche fino alla valorizzazione delle praterie e delle foreste regionali, sono molte le attività vincitrici che raccolgono trasversalmente le virtuose caratteristiche regionali.

Il nostro territorio ricco di qualità necessita di tutto il nostro impegno per valorizzarlo e per promuoverlo- afferma il Presidente della Coop. Ansape Prof. Ruscitti.

Ospitiamo con grande piacere presso la nostra cooperativa il convegno di presentazione per gattare le basi e divulgare le varie attività studiate con meticolosità insieme alle università. Crediamo nella cooperazione tra il mondo produttivo e soprattutto con il mondo universitario che ci permettere di migliorare le nostre produzioni e la qualità del lavoro conclude il Prof. Ruscitti capofila del progetto OLI.VAL.PE

Saranno molti i relatori che prenderanno presenza al convegno per entrare nel merito dei vari gruppi operativi, dai professori universitari al mondo della medicina, oltre alle istituzioni locali e di rappresentanza appartenenti al mondo agricolo unitamente ai capo fila dei progetti.

Inoltre, Il convegno sarà presieduto dal vicepresidente giunta con delega alla agricoltura Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente che concluderà la giornata prima della degustazione dei prodotti tipici Abruzzesi.