Gal Abruzzo Italico, nuovi bandi agricoli

SULMONA – Confagricoltura L’Aquila incontra gli associati della Valle Peligna, Valle Subequana e Alto Sangro giovedì 27 settembre 2022 alle ore 18.00 presso la sala riunioni di Spazio Pingue Via Lamaccio n.2 Sulmona, per illustrare le opportunità previste dai bandi del Gal Abruzzo Italico Alto Sangro riguardanti gli interventi per ottimizzare le potenzialità delle produzioni locali specializzanti e caratterizzanti.

Saranno presenti all’incontro il presidente di Confagricoltura l’Aquila Fabrizio Lobene e il Presidente del Gal AIAS Rino Talucci.

Le linee di intervento a disposizione delle aziende agricole riguardano investimenti materiali ed immateriali connessi alla produzione primaria, alla trasformazione di prodotti agricoli e la loro commercializzazione, alla realizzazione o sviluppo di laboratori di trasformazione o punti vendita di prodotti agroalimentari tradizionali del territorio.

Il sostegno pubblico concedibile, nella forma di contributo in conto capitale, è pari al 40% dei costi ammissibili e può raggiungere il 60% a determinate condizioni specificate nei bandi. Il massimo del contributo concedibile agli imprenditori e aziende agricole varia dai 25.000,00 euro per le start up ai 50.000,00 euro. La scadenza delle domande è fissata al 14/11/22

Per ulteriori informazioni gli imprenditori possono rivolgersi ai tecnici del CAA del sindacato.

“In occasione dell’incontro con i nostri associati della Valle Peligna, Valle Subequana e Alto Sangro verrà presentato il programma di rilancio dell’Organizzazione che prevede due nuove collaborazioni: una tecnica ed una che si occuperà delle attività organizzative e sindacali, esse entreranno a far parte della squadra che opera da 25 anni nella sede di Sulmona in zona industriale s.s. 17 km. 95.500 dove Confagricoltura è presente con il Patronato ENAPA per l’assistenza sociale a tutto campo, il CAF centro di assistenza fiscale, il CAA centro di assistenza agricolo e l’Agenzia Assicurativa.” Afferma Fabrizio Lobene Presidente di Confagricoltura L’Aquila.