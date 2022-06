Covid Abruzzo: 2.309 nuovi casi, rapido aumento ricoveri ma anche dei guariti

SULMONA – Sono 2.309 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 1.281 tamponi molecolari e 6.556 test antigenici: il tasso di positività è pari al 29,46%.

Si tratta di uno dei valori più alti mai registrati. Il totale dei casi supera quota 430mila. In rapido aumento i ricoveri, che passano dai 136 di ieri ai 145 di oggi. Non si registrano i decessi: il bilancio delle vittime resta fermo a 3.377.

Gli attualmente positivi al virus salgono rapidamente e arrivano a 28.120 (+1.596): 139 pazienti (+8) sono ricoverati in ospedale in area medica e 6 (+1) sono in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Il totale dei casi sale a 431.922: 90.270 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+456), 122.985 in provincia di Chieti (+707), 99.884 in provincia di Pescara (+494), 105.804 in provincia di Teramo (+511) e 8.500 fuori regione (+61), mentre per 4.479 (+80) sono in corso verifiche sulla provenienza.

Nell’ultima settimana sono emersi 11.091 nuovi casi: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al +63%.

Continua ad aumentare l’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che arriva a 871. Il tasso di occupazione dei posti letto sale al 3% per le terapie intensive e al 10% per l’area non critica. Mentre anche l’Abruzzo fa i conti con l’ondata estiva di contagi da Covid-19, i guariti dal virus superano quota 400mila unità. Nelle ultime 24 ore, infatti, le persone che hanno risolto i problemi con l’infezione sono 713 in più, facendo così salire il totale a 400.425. Vale a dire che, secondo le stime, il 31,5% della popolazione residente – cioè una persona su tre – ha contratto l’infezione ed è guarito. Del totale dei guariti, 313.543 riguardano solo il 2022. Il record, per quanto riguarda le guarigioni, risale allo scorso 10 marzo, quando ne furono segnalate ben 35.476 in 24 ore. Il totale dei casi accertati da quando, oltre due anni fa, esplose la pandemia ad oggi è pari a 431.922: oltre ai guariti, vi sono 28.120 attualmente positivi e 3.377.