La Giostra a Piacenza: un successo per l’Associazione

PIACENZA – Grande successo per la delegazione della Giostra Cavalleresca di Sulmona che il 19 e il 20 marzo scorso ha partecipato alla fiera internazionale “Armi & Bagagli che si è svolta a Piacenza. La Giostra Cavalleresca era presente con un proprio spazio, molto ricco in cui era possibile ricevere informazioni sul Palio sulmonese e sulla Giostra europea che dopo due anni di sospensione dovuta alla pandemia, torneranno a svolgersi regolarmente nell’anello di piazza Maggiore. Nello spazio allestito a Piacenza è stato possibile ammirare anche i sontuosi abiti indossati di volta in volta dalla Regina d’Aragona, da qualche anno impersonata da attrici di fama nazionale e oltre come Anna Falchi, Maria Grazia Cucinotta, Valeria Marini, Simona Ventura e altre ancora che si sono succedute nelle varie edizioni della Giostra cavalleresca.

“Abbiamo riscosso un notevole successo sia tra il pubblico che tra gli standisti e la maggioranza di loro vuole partecipare alla nostra Fiera che quest’anno si terrà dal 28 luglio al 7 agosto all’interno della villa comunale”, afferma il presidente dell’associazione Giostra cavalleresca, Maurizio Antonini. “Segno che la nostra manifestazione è ormai diventata un punto di riferimento tra tutte le rievocazioni storiche di alto livello che si svolgono in Italia. Dopo due anni di stop, vogliamo ricominciare e vogliamo farlo alla grande già dalla prossima edizione di luglio”. La Fiera Città di Sulmona è ormai diventata uno dei puntini forza dell’intero cartellone delle manifestazioni legate alla Giostra cavalleresca, grazie alla originalità degli espositori, alla spettacolarità delle esibizioni ad essa collegate, ma soprattutto al fatto che si svolge all’interno della villa comunale, una location unica, praticamente al centro della città, dove tutti possono facilmente accedere in maniera agevole e senza particolari difficoltà. A testimonianza della grande importanza che rappresenta ormai la Fiera di Sulmona, hanno già garantito la loro partecipazione alla prossima edizione, quasi 100 espositori che arriveranno nel capoluogo peligno da ogni parte d’Italia per restarvi per più di 10 giorni, con grandi benefici per l’economia dell’intero territorio.