Marelli: sindaco Di Piero scrive alla Regione per tavolo permanente Automotive

SULMONA – Una nota è stata inviata dal sindaco Di Piero all’attenzione dell’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Abruzzo, per la convocazione il prossimo 11 marzo di un tavolo permanente “con lo scopo di esaminare importanti argomenti legati al settore Automotive“.

“La convocazione è destinata – si legge nella nota – oltre che alle associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro e agli enti che in ambito regionale sono espressione delle realtà produttive e del settore Automotive, anche ai Sindaci di Atessa e San Salvo, rappresentanti di realtà territoriali che ospitano importanti insediamenti industriali nel settore”.

In particolare poi, “in relazione alla circostanza che lo stabilimento “Marelli Sistemi Sospensioni” di Sulmona è inserito nel settore Automotive ed è collegato in maniera diretta alle produzioni della Sevel e degli stabilimenti operanti in Polonia“, il sindaco ha chiesto l’inserimento nel tavolo anche del Comune di Sulmona.