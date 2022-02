Covid Centro Abruzzo: un nuovo decesso e 43 nuovi positivi

SULMONA – Oggi 43 nuovi positivi in Centro Abruzzo e un decesso: questo il bollettino Covid del 10 febbraio.

Ecco la mappa dei nuovi contagi: Sulmona 15, Pratola Peligna 9, Castel di Sangro 9, Scanno 3, Pettorano sul Gizio 2, Introdacqua 2, Corfinio 2. Più un caso extra Asl.

Nella casella dei nuovi casi sono finiti alcuni commercianti legati alle rispettive attività più un imprenditore di mezza età, segno che è ancora troppo presto per abbassare la guardia, tenendo conto pure dei fronti in corso di monitoraggio nelle strutture sensibili del territorio.

Sono circa 2100 le persone che hanno contratto il Covid nell’intera area peligno-sangrina.

Oggi, intanto, un nuovo decesso si è registrato sul fronte dei contagi o delle conseguenze da Covid-19. Si tratta di Giovanni Centofanti, 89 anni di Introdacqua, che è deceduto non per il Covid, quanto per gli strascichi dovuti all’infezione dopo il ricovero nell’ospedale di Avezzano dove il suo cuore ha cessato di battere.