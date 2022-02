Tribunali minori. Parlamentari abruzzesi: “Concluso positivo incontro con Ministra Cartabia”

ROMA – “Si è appena concluso (ore 19:30) un incontro tra la Ministra della Giustizia Marta Cartabia e una delegazione dei parlamentari abruzzesi che il 19 gennaio avevano chiesto il confronto per la proroga dei Tribunali abruzzesi“.

“All’incontro con la Ministra erano presenti Stefania Pezzopane – che ne informa in questa nota – Camillo D’Alessandro, Gabriella Di Girolamo, Nazario Pagano, Gaetano Quagliariello, Carmela Grippa, Antonio Zennaro, la relatrice del milleproroghe Daniela Torto, in rappresentanza di tutti i parlamentari abruzzesi che avevano chiesto l’incontro”.

“L’incontro è stato molto utile e ringraziamo la ministra per la disponibilità e l’attenzione dimostrata. Abbiamo tutti espresso la nostra preoccupazione per l’avvicinarsi della data di settembre 2022 e fatto presente che tutti insieme abbiamo presentato emendamenti al milleproroghe per avere una proroga di due anni. La Ministra si è detta consapevole della particolare situazione che vive l’Abruzzo colpito da due terremoti E si è mostrata attenta ad esaminare le nostre richieste ed a trovare insieme una soluzione condivisa. Nei prossimi giorni in parallelo con i lavori parlamentari, seguiranno altri momenti di confronto“.

Così hanno quindi dichiarato i parlamentari abruzzesi dopo l’incontro con la Ministra Cartabia in cui è stato ribadito l’obiettivo di una proroga che sospenda l’accorpamento dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto nelle more di una necessaria riforma della geografia giudiziaria.