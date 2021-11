La Settimana contro la violenza di genere della Cooperativa Horizon Service

SULMONA – La Horizon Service Società Cooperativa Sociale, impegnata sin dal 2008 nel contrasto al grave fenomeno della violenza di genere con i propri servizi – Centro Antiviolenza “La Libellula” di Sulmona, Casa Rifugio a indirizzo segreto “La Casa delle Donne” e, da alcuni anni, Centro Antiviolenza “Donna” di Castel di Sangro – propone una serie di iniziative di sensibilizzazione e di rafforzamento della rete di supporto alle donne prese in carico nei propri servizi.

Le iniziative messe in campo dalla Horizon Service, così come quelle dove nostri rappresentanti sono stati chiamati a intervenire per portare la propria esperienza quotidiana, rappresentano importanti momenti di sensibilizzazione, riflessione e rafforzamento della rete a supporto delle donne e dei minori vittime di violenza domestica di cui ci occupiamo ogni giorno.

Iniziativa centrale del calendario proposto dalla Cooperativa è il Seminario di Formazione “Violenza assistita: dal riconoscimento all’intervento” che si terrà venerdì 26 novembre 2021 a Sulmona dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso l’Auditorium “San Panfilo” del Centro Pastorale Diocesano in viale Roosevelt n. 10. L’iniziativa formativa si inserisce nell’ambito del Progetto Europeo “Children First” – che mira a migliorare il livello di assistenza e di supporto in favore dei bambini vittime di violenza assistita attraverso il rafforzamento delle competenze dei professionisti coinvolti nelle presa in carico dei casi – di cui la Horizon Service è capofila. Il Seminario gratuito ha ricevuto il Patrocinio del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Abruzzo ed è accreditato ECM (8 crediti) per le professioni sanitarie (8 crediti), presso il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali Abruzzo (8 crediti) e presso l’Ordine degli Avvocati di Sulmona e Pescara (3 crediti). Lo stesso Seminario, vista la rilevanza nazionale del Progetto Europeo, si terrà anche a Pescara venerdì 3 dicembre 2021 presso la Sala “G. Favetta” del Museo delle Genti d’Abruzzo in via delle Caserme n. 58.

Oltre al Seminario, la Horizon Service è coinvolta nelle seguenti altre iniziative: