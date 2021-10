SULMONA – Il contagio si allarga e i cittadini rispondono allo screening di massa di questo weekend.

Oggi, in circa 420 si sono presentati al Palasport di via XXV Aprile per i test antigienici gratuiti.

Di questi in 4 sono risultati positivi. Domani si proseguirà dalle 15 alle 18.30 e domenica si chiude dalle 9 alle 14.

Lo screening è gratuito e non rilascia green pass, avendo la sola finalità di prevenzione.