Turismo Green e B&B, l’Abruzzo abbraccia il Trentino

SULMONA – “L’Abruzzo abbraccia il Trentino”. Al via a Sulmona il convegno congiunto di due associazioni di b&b di Qualità per fare rete e focalizzare luci e ombre dell’ospitalità turistica extralberghiera. A Palazzo dell’ Annunziata, sabato 25 settembre, ore 10.30, si parlerà di accoglienza nel settore extralberghiero, di promozione dei territori e del valore dei b&b nel panorama dell’ospitalità turistica. L’occasione è fornita da due associazioni di categoria di due territori diversi, l’Abruzzo e il Trentino, distanti ma uniti nell’intento di dare voce alle peculiarità di questo settore dell’ospitalità extralberghiera e creare sinergie territoriali al fine di estendere e intensificare la promozione turistica. Un progetto ambizioso di gemellaggio quello creato dall’ “Associazione Abruzzobnb” condotta da Lucia Simioni e dall’Associazione “B&B di Qualità in Trentino presieduta da Stefania Angeli: attivare una sinergia di valore che vada oltre il confronto e metta in luce il settore dei b&b ancora orfani di normative nazionali. Il Convegno di Sulmona sarà vetrina di un percorso comune iniziato a fine primavera e sostenuto da attività di comunicazione. Oltre alle Presidenti delle due associazioni, al convegno interverranno il sindaco di Sulmona Annamaria Casini e l’assessore al Turismo Manuela Cozzi, il Consigliere regionale Dino Pepe, il vicepresidente provinciale associazione Albergatori della Provincia di Trento, il Presidente Accademia d’Impresa della Camera di Commercio di Trento, la Responsabile Area Supporto alla Vendita Trentino Marketing.

“Siamo onorati di ospitare un convegno che pone al centro dell’interesse il turismo, soprattutto in un momento particolare come quello che stiamo vivendo. Riteniamo, infatti, che l’incremento turistico sia il volano per il rilancio delle nostre aree interne in termini di sviluppo economico, tanto che abbiamo profuso grande impegno, investendo molto e con grandi riscontri, in questi anni al fine di favorire una maggior fruizione e attrattiva della stagione turistica del nostro comprensorio, scommettendo sul turismo sostenibile con treno, camper, bici e cammini. Ringrazio gli organizzatori che hanno scelto Sulmona per lo svolgimento dell’interessante evento, che vedrà confluire nella nostra città operatori ed esperti del settore turistico, consentendo anche di mostrare le bellezze culturali architettoniche e artistiche che il nostro territorio ha da offrire”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.

Dichiara l’assessore Manuela Cozzi: “Il Comune di Sulmona ha patrocinato l’evento e messo a disposizione le strutture, perchè oltre alla qualificata recettività alberghiera, anche la recettività extralberghera e del turismo itinerante arricchisce l’offerta regionale e locale ed apre al confronto con realtà avanzate come il Trentino con il quale auspichiamo di aprire un intenso dialogo ed interscambio di esperienze”.