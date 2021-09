MASCI SU GEROSOLIMO: UN SONDAGGIO DI COMODO CUI NON CREDE NESSUNO

SULMONA – “Puntualmente, appena conosciuto del sondaggio della Format Research che collocava Vittorio Masci al primo posto nel gradimento degli elettori, ponendo solo al terzo, e ben distante, il candidato delle liste civiche Andrea Gerosolimo questi, sentendosi franare la terra sotto i piedi ha immediatamente reso noto altro sondaggio, effettuato da tale società Digis srl, che lo vedrebbe in gran vantaggio.

La inattendibilità del sondaggio è palese: la Digis srl, società peraltro nemmeno iscritta, a differenza della Format Research, alla Associazione di categoria dei principali istituti di mercato, ha effettuato il suo sondaggio 3 giorni prima (!) della presentazione delle liste, quando non erano ancora definiti i candidati sindaco, gli schieramenti e le liste che li sostenevano, né i candidati al Consiglio Comunale. In buona sostanza un sondaggio al buio, a differenza di quello della Format Reasearch, che è stato fatto alla metà di settembre, in piena campagna elettorale, e quando ai cittadini tutti questi dati erano finalmente noti e potevano dare le loro indicazioni.

Il sondaggio Format Research non è stato commissionato dal Centro Destra, che ha solo provveduto a rilanciarlo non appena saputo della sua pubblicazione presso l’autorità di garanzia, e la neutralità è comprovata dal fatto che nelle preferenze dei voti sulle liste la prima di esse è una formazione di centro sinistra.

Aggiungiamo infine che la società Digis è la stessa cui Gerosolimo affidò il sondaggio sulle scorse elezioni di Pratola Peligna, dove, e non a caso, la detta società di indagine di mercato collocò al primo posto la candidata Tomassilli, che era sostenuta proprio da Gerosolimo, e perdente il candidato di centro destra Antonella Di Nino. Tutti sanno come è andata. Di Nino eletta Sindaco e la candidata di Gerosolimo addirittura terza.

Lo stile è sempre lo stesso, ma abbiamo la certezza che i cittadini hanno compreso e bocceranno, senza alcun dubbio, il tentativo dell’ex assessore regionale di scalata al potere della città, perché fare politica è preoccuparsi dei bisogni delle persone e trovare soluzioni, e non deve essere un mestiere per la vita.

Fratelli d’Italia Giorgia Meloni –Forza Italia Berlusconi – Lega Salvini Premier – Masci Sindaco